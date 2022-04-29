Ледовая обстановка на водоемах Иркутской области стремительно меняется

Сотрудники МЧС призывают граждан не выходить на лед.

На озере Байкал в Слюдянском районе местами разрушается, наблюдаются промоины и трещины. Открытая вода – в районе поселков Большое Голоустное и Большие Коты. В поселке Листвянка обширные промоины, структура льда рыхлая, напитанная водой. В Ольхонском районе процесс разрушения льда – в активной фазе. Лед в проливе Ольхонские ворота разрушается. В заливах местами открытая вода.

Открытая вода также на Иркутском водохранилище. В заливах лед очень хрупок.

Ледовое поле Братского водохранилища в трещинах и промоинах, местами их ширина достигает двух метров, структура льда пористая, сопряжение льда с берегом нарушено. На Усть-Илимском водохранилище толщина льда от 10 до 40 сантиметров, местами – промоины и наледь, сопряжение берега и ледяного покрова нарушено.

Открытая вода на реках Ольхонского, Чунского, Тулунского, Тайшетского, Усольского, Черемховского, Иркутского, Ангарского районов и в городе Иркутске. Скопление льдин наблюдается на водоемах Нижнеудинского и Шелеховского районов. В Нижнеилимском и Катангском районах структура льда игольчатая, его толщина не более 35 сантиметров, сопряжение льда с берегом нарушено. В Киренском, Жигаловском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах ледостав с полыньями, забереги. Толщина льда до 40 сантиметров – на реке Мама, на реке Витим, до метра – в Бодайбинском районе.