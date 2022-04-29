Новости

101 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 291 619.

  • Госпитализировано 435 (+0)
  • Выздоровело 286 394 (+134)
  • Умерло 8 610 (+4)

Читайте также:

Пожилым людям рекомендовано использовать медицинские маски на Дне Победы в Иркутской области
29 апреля 2022
118 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
28 апреля 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (5075)


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании