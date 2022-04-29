«Интеррос» приобретет 35% TCS Group у семьи Тинькова

Ранее источники РБК сообщали, что Тиньков ведет переговоры о продаже бизнеса на фоне введенных против него британских санкций.

«Интеррос» объявил о покупке 35% в TCS Group (ее основной актив — Тинькофф Банк) у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, говорится в сообщении компании.

Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. После появления сообщения о предстоящей сделке акции «Тинькофф» на Московской бирже выросли примерно с 2509 до 2880 руб. Позднее котировки снизились до 2700 руб. Торги расписками компании в Лондоне сейчас заморожены.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — заявил Тиньков.