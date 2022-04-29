Анатолий Серышев и Игорь Кобзев обсудили перспективы развития авиастроения с Иркутским авиационным заводом

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (ИАЗ). Полпред и глава региона Игорь Кобзев обсудили с руководством ИАЗ работу завода в условиях санкций и перспективные направления развития отрасли авиастроения, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства области.

Напомним, на заводе реализована масштабная программа технического перевооружения. Внедрены современные технологии механообработки, заготовительно-штамповочного производства, нанесения покрытий и термообработки. Завод перешел на цифровые технологии производства авиатехники. Развернуты современные автоматизированные линии агрегатной и окончательной сборки самолетов МС-21. Производство сертифицировано по международным стандартам.

В результате реконструкции авиазавод стал одним из самых современных и высокопроизводительных предприятий самолетостроительной отрасли России. Предусмотрено наращивание возможностей завода в целях организации крупносерийного выпуска самолетов МС-21.

В настоящее время выполняются мероприятия по импортозамещению комплектующих для МС-21 – поставка первых таких самолётов заказчикам планируется в 2024 году.

Как отметил директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев, на предприятии ведется плановая подготовка кадров. Предприятие сотрудничает с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом по подготовке инженерных кадров, а также в исследованиях и разработках новых технологий.

–Для Иркутской области большое значение имеет тот факт, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, завод не только сохраняет рабочие места, но и создает новые. Руководитель предприятия Александр Вепрев входит в состав антикризисного штаба, который мы создали, по данному вопросу мы находимся в постоянном диалоге, – сказал губернатор.

Сейчас на заводе трудятся около 12 тысяч человек. К 2024 году численность работников планируется увеличить на полторы тысячи человек.