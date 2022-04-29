Названа средняя зарплата специалистов в Москве в I квартале 2022 года

Сервис Работа.ру проанализировал (есть у SIA.RU) базу вакансий в Москве в Q1 2022 года и выяснил, сколько в среднем готовы платить работникам разных отраслей.

По итогам Q1 2022 года в столице одни из самых высоких средних зарплат готовы были платить в сфере строительства – до 118 000 рублей. Также высокий заработок был доступен специалистам транспорта и логистики – до 104 000 рублей, и производства и агропрома – до 94 000 рублей.

Сотруднику в IT-сферы предлагали средний заработок до 90 000 рублей. Студенты могли рассчитывать на зарплату до 78 000 рублей. Столько же могли получать и профессионалы в сфере финансов и страхования.

Работникам без специальной подготовки предлагали получать до 73 000 рублей, специалистам офисных служб и бизнес-услуг – до 65 000 рублей. Средний заработок до 59 000 рублей предлагался в маркетинге и рекламе, до 56 000 рублей – в сфере услуг, и до 51 000 – в отрасли торговли.