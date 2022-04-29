Как долго будет укреплять рубль?

В четверг российский рубль укреплялся до уровней начала апреля: пара USD/RUB падала к 71,7, а евро и вовсе рушился под 74,5 — значения начала марта 2020 г.

– Факторы силы рубля понятны — давление на импорт за счет санкций недружественных стран и масштабная продажа экспортной выручки в качестве контрмер ЦБ, – пишут аналитики БКС в обзоре. – Для Европы, как основного торгового партнера России, санкционная прыть губительна. Рост стоимости энергоносителей взвинчивает инфляцию, бьет по торговому балансу и снижает потенциал национальных корпораций. Для России такое напряжение — тоже ничего хорошего, но таковы реалии.



При этом рубль вышел в лидеры последних 12 месяцев и отдельно 2022 г. по темпам укрепления против евро. Ранее рубль уже показывал достижения, но перманентный фактор геополитики берет свое. После волны укрепления наступает сильная турбулентность.

По мнению экспертов БКС, сейчас вряд ли стоит рассчитать на девальвацию рубля, но валютные пары могут снизить темпы падения, поскольку текущие курсы уже не так позитивны для экспортеров и бюджета. Да и монетарный драйвер может приглушить активность игроков на укрепление рубля — сегодня состоится заседание ЦБ, на котором ставка наверняка будет понижена до 15%, но и это не предел.

– Из области 70–73 за доллар по-прежнему не исключаем временный поход на 80, – резюмируют эксперты БКС.