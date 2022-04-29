Пожилым людям рекомендовано использовать медицинские маски на Дне Победы в Иркутской области

Соответствующие поправки внес губернатор в указ «О режиме функционирования повышенной готовности», рассказали в пресс-службе правительства региона.

Новшества касаются проведения в регионе праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Так, лицам старше 60 лет, участвующим в шествии акции «Бессмертный полк», а также присутствующим на торжественном марше и других мероприятиях в честь Дня Победы, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские или гигиенические маски и т.п.). Правительством Иркутской области будет обеспечена возможность получения зрителями и участниками указанной возрастной категории масок в местах, организованных органами местного самоуправления. Также в местах проведения мероприятий должны быть установлены емкости для сбора использованных средств защиты органов дыхания.