Росавиация в десятый раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга России до 7 мая

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлен до 7 мая, сообщается на сайте Росавиации. Это десятое продление ограничений с начала ввода российских войск на Украину.

Запрет будет действовать до 3:45 7 мая. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно, отметили в Росавиации. Все изменения рекомендовано уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.