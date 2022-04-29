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Занятия в новом блоке иркутской школы №14 начнутся 1 сентября

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетили новый блок иркутской школы №14. Здесь разместят начальные классы, рассказали SIA.RU в правительстве области.

Занятия в новом блоке для 500 учеников начальной школы начнутся 1 сентября 2022 года.

Сейчас здесь заканчиваются отделочные работы, параллельно идет монтаж учебного и другого необходимого оборудования. Предстоит благоустроить и озеленить прилегающую территорию. 2 июля этого года в новом здании планируется провести церемонию вручения аттестатов выпускникам школы №14.

– Школа №14 известна в Иркутске своими сильными выпускниками, ведь здесь углубленно изучаются несколько профильных предметов. Кроме того, в учебном заведении уделяется большое внимание патриотическому воспитанию детей. Тема патриотизма будет отражена в оформлении фасада нового корпуса. Это подчеркнет индивидуальность школы, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Новый трехэтажный учебный корпус состоит из четырех блоков.

Кроме учебных классов, в нем имеются спортивный и актовый залы, пищеблок и столовая, медицинский и вспомогательные кабинеты. Функционирующее здание школы, рассчитанное на 1300 детей, существенно переполнено, школьники учатся в две смены. Ввод в эксплуатацию нового блока поможет значительно снизить эту нагрузку.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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