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Китайский завод электромобилей планируют открыть в Иркутской области

Председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Иркутска Татьяна Макарычева не исключает создание завода на территории областного центра, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства.

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– Мы готовы к партнерству, к новым инвестиционным проектам, которые станут дополнительными стимулами для развития города, – сказала Татьяна Макарычева.

Появление в Иркутске завода по сборке электробусов может стать началом масштабной модернизации транспортной инфраструктуры города.

Сократится число автобусов на дизельном топливе, их заменят на электробусы, которые являются более экологичным транспортом, и поэтому набирают популярность во всем мире. Замена автобусного парка Иркутска на электробусы особенно актуальна в связи с увеличением туристического потока на Байкал. Городу нужны новые маршруты, при этом важно сокращать количество вредных выбросов в атмосферу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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