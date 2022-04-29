Китайский завод электромобилей планируют открыть в Иркутской области

Председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Иркутска Татьяна Макарычева не исключает создание завода на территории областного центра, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства.

– Мы готовы к партнерству, к новым инвестиционным проектам, которые станут дополнительными стимулами для развития города, – сказала Татьяна Макарычева.

Появление в Иркутске завода по сборке электробусов может стать началом масштабной модернизации транспортной инфраструктуры города.

Сократится число автобусов на дизельном топливе, их заменят на электробусы, которые являются более экологичным транспортом, и поэтому набирают популярность во всем мире. Замена автобусного парка Иркутска на электробусы особенно актуальна в связи с увеличением туристического потока на Байкал. Городу нужны новые маршруты, при этом важно сокращать количество вредных выбросов в атмосферу.