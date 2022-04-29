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Ключевую ставку снизили до 14%

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Она начнет действовать с 4 мая 2022 года.

29 апреля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 14%. Она начнет действовать с 11 мая.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», – говорится в сообщении ЦБ.

Ранее эксперты заявляли о возможном снижении ставки до 15%. Как прогнозировали эксперты «Открытие Research»: «На ближайшем заседании Совет директоров Банка России снизит ключевую ставку на фоне укрепления рубля и замедления недельных темпов инфляции. Величина снижения ставки может составить до 2 п.п., а сама ставка – достичь 15%».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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