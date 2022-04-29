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ЦБ поддержал решение об объединении РНКБ, "Открытия" и ВТБ — Набиуллина

Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, "Открытия" и ВТБ, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. В пятницу "Коммерсант" сообщил, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации – "Открытие" и РНКБ.

– Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение исходя из следующего: мы готовили "Открытие" к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были, но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк "Открытие" в рынок. И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение, – заявила Набиуллина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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