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Нижняя точка спада экономики РФ придется на четвертый квартал – Набиуллина

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Нижняя точка спада экономики РФ придется на четвертый квартал, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Однако уже в следующем году ЦБ прогнозирует рост ВВП  к концу 2023 на 4-5,5%.

– Для иллюстрации будущей динамики более показательно сопоставление четвертого квартала следующего года с нижней точкой спада – четвертым кварталом этого года. Мы специально добавили такую строку в таблицу прогноза и ожидаем, что к концу следующего года ВВП увеличится на 4-5,5% по сравнению с концом этого года, – отметила Набиуллина.

Согласно обновленному среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП РФ в 2022 году составит 8-10%, в следующем году снижение может составить 0-3%, а в 2024 году ожидается рост на 2,5-3,5%.

Сегодня, 29 апреля, Банк России снизил ключевую ставку  с 17% до 14%. Аналитики прогнозировали снижение до 15%,


/ Сибирское Информационное Агентство /
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