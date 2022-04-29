Нижняя точка спада экономики РФ придется на четвертый квартал – Набиуллина

Нижняя точка спада экономики РФ придется на четвертый квартал, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Однако уже в следующем году ЦБ прогнозирует рост ВВП к концу 2023 на 4-5,5%.

– Для иллюстрации будущей динамики более показательно сопоставление четвертого квартала следующего года с нижней точкой спада – четвертым кварталом этого года. Мы специально добавили такую строку в таблицу прогноза и ожидаем, что к концу следующего года ВВП увеличится на 4-5,5% по сравнению с концом этого года, – отметила Набиуллина.



Согласно обновленному среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП РФ в 2022 году составит 8-10%, в следующем году снижение может составить 0-3%, а в 2024 году ожидается рост на 2,5-3,5%.



Сегодня, 29 апреля, Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14%. Аналитики прогнозировали снижение до 15%,