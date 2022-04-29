Фестиваль «Звезды на Байкале» открылся в Иркутске

XVI Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» стартовал на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. В нём принимают участие более 220 музыкантов. Среди них есть как звёзды мировой величины, так и начинающие исполнители. В течение семи дней на сценах музыкального театра и Иркутской областной филармонии пройдёт десять концертов.

Глава региона Игорь Кобзев поздравил художественного руководителя фестиваля Дениса Мацуева, участников мероприятия, его многочисленных зрителей с открытием, а так же возможностью услышать шедевры классического музыкального искусства в исполнении известных во всем мире оркестров и звёздных солистов.

– Уникальный праздник музыки стал неотъемлемой частью культурной жизни Иркутской области и всей страны. Благодаря масштабу и высочайшему уровню фестиваль завоевал репутацию одного из самых авторитетных и грандиозных музыкальных событий. В этом неоценимая заслуга его организатора и вдохновителя, художественного руководителя фестиваля, лауреата Государственной премии России, народного артиста России Дениса Мацуева,- сказал Игорь Кобзев.

Открыл фестиваль один из старейших симфонических оркестров страны – Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Светланова под управлением главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета, представителя выдающейся дирижёрской династии Дмитрия Юровского. Вместе с Денисом Мацуевым коллектив исполнил Концерт №2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор Иоганнеса Брамса и Симфонию № 7 ля мажор Людвига ван Бетховена.

30 апреля к оркестру им. Е. Светланова присоединятся оперная дива, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова (сопрано), виолончелист Александр Рамм, первый и на сегодняшний день единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки, а также молодая пианистка Ева Геворгян.

1 мая Денис Мацуев представит сольную программу. Он исполнит произведения Рахманинова, Чайковского, Шуберта.

2 мая пройдет концерт-посвящение «Да будет жизнь моя среди вас!» к 100-летию поэта Юрия Левитанского. Гости фестиваля услышат сочинения композиторов, музыку которых любил Левитанский. Это Гайдн, Моцарт, Рахманинов. Её исполнят Денис Мацуев, Александр Рамм и Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Илмара Лапиньша.

3 мая состоится джазовый вечер, где выступят исполнители в разных жанрах. Среди них пианист Денис Мацуев, заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас), Борислав Струлёв (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Александр Зингер (барабаны), а также начинающие музыканты Ярослава Симонова (вокал) и Софья Тюрина (саксофон).

Завершится фестиваль двумя концертами любимого иркутскими слушателями коллектива – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.

В концертах фестиваля также примут участие Борис Андрианов (виолончель), Дмитрий Илларионов (гитара), Софья Сахнова и Антонина Лузько (фортепианный дуэт ST-DUO), Ирина Поливанова (сопрано), Сергей Давыдченко (фортепиано).

Несколько концертов фестиваля смогут бесплатно посетить студенты музыкальных учебных заведений города. Также билеты на концерты фестиваля можно приобрести по Пушкинской карте.

Традицией «Звёзд на Байкале» являются прослушивания начинающих музыкантов, которые проводит Фонд «Новые имена». Их проведут члены художественно-экспертного совета Благотворительного Фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Лучшим исполнителям будут назначены стипендии и вручены путевки в XXX Международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале. Также состоятся мастер-классы для молодых одаренных музыкантов Иркутской области и выступления стипендиатов фонда.

XVI Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Иркутской области, Министерства культуры и архивов Иркутской области и ФГБУК Росконцерт.