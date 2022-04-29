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ЦБ продолжит снижение ключевой ставки

Банк России на сегодняшний видит пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

– Мы будем принимать решения по денежно-кредитной политике, учитывая необходимость адаптации экономики к кардинально меняющимся условиям. При этом ценовая стабильность остается нашим безусловным приоритетом, поскольку без нее устойчивый рост экономики невозможен, – подчеркнула Эльвира Набиуллина.

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Сегодня, 29 апреля, Банк России снизил ключевую ставку  с 17% до 14%. Аналитики прогнозировали снижение до 15%.

По мнению регулятора, снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков.

– Денежно-кредитная политика в этот период должна учитывать процессы адаптации, они неизбежно сопровождаются временным более высоким уровнем инфляции. Именно поэтому мы не стремимся во что бы то ни стало быстро вернуть инфляцию к цели. Пережатый спрос затормозил бы структурную трансформацию. И тогда мы оказались бы в экономике, где цены растут низкими темпами, но при этом ассортимент товаров и услуг все более ограничен и некоторые нужные товары просто недоступны, – говорится в сообщении ЦБ. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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