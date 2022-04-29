Первый этаж МФТЦ «Новый» в Иркутске выставили на продажу

Первый этаж многофункционального торгового центра «Новый» в Иркутске выставили на продажу, следует из данных раздела «Недвижимость» портала «Авито».

Каждый квадратный метр территории продается за 212 тысяч рублей. В общей сложности продаются 214 квадратных метров. Вся площадь занята арендаторами. «Стоимость продажи зависит от выбранной вами площади. Цена за м2 окончательная, при суммировании площадей остается неизменной. Площади не дробятся. К покупке доступны девять площадей», – рассказал продавец.

На этаже снимают пространства «Пятёрочка», «Л'Этуаль», автосалон «Тачки», Greenway и другие. Окупаемость инвестиций составляет от 4-5 до 9 лет.

МФТЦ «Новый» располагается на пересечении Советской и Байкальской. По словам продавца, центр располагается в суперсовременном здании с дорогими концепцией и отделкой. Кроме того, тут имеются подземная и наземные парковки.