Пять жилых комплексов из Иркутской области вышли в финал премии Urban Awards

Названы финалисты федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards, в их число вошли пять жилых комплексов из Иркутской области.

Жилой квартал «Затон», расположенный на улице Набережная Иркута в областном центре, и находящийся в Октябрьском округе ЖК «Скандинавия» поборются за победу в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс».

На победу в номинации «Лучший малоэтажный жилой комплекс» сразится «Хрустальный парк», строящийся в Иркутском районе на 14 км Байкальского тракта.

«Комплексом года с лучшей архитектурой» может стать ЖК Suncity, который тоже находится в числе финалистов. Жилой комплекс «Сибиряков» борется за первое место в номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект», который построят к 2023 году в 300м от Ангары в Октябрьском районе Иркутска.

В числе финалистов также ЖК из Краснодарского края, Омской, Свердловской, Липецкой, Новосибирской областей, Республики Крым и других регионов страны. Итоги премии будут подводить 3 июня в Сочи во время форума недвижимости «Движение».

Urban Awards – это премия в области нового строительства и территориального развития. Она выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья.