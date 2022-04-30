Особый противопожарный режим ввели на территории ряда районов Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о введении с 30 апреля особого противопожарного режима на территории ряда районов региона из-за угрозы возгораний леса населенным пунктам и объектам экономики.
Он будет действовать до 15 июня 2022 года на территории Аларского, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Качугского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тулунского, Усольского, Усть-Удинского, Черемховского, Чунского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов, городов Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Саянск, Зима, Тулун.
Теперь на территории лесов действует ряд ограничений, в числе которых запрет на их посещение при наступлении III класса пожарной опасности и выше, запрещено разжигать костры и выжигать сухую траву на особо охраняемых природных территориях.
С сегодняшнего дня будет вестись ежедневный мониторинг пожарной обстановки.