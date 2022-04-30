15-летний мотоциклист сбил пешехода в Нижнеудинске – оба госпитализированы

Авария с участием 15-летнего мотоциклиста произошла в городе Нижнеудинске Иркутской области – там он сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошел минувшим вечером. Тогда несовершенной водитель наехал на 38-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате – оба участника ДТП получили травмы и попали в больницу.

По факту происшествия полиция проводит проверку, во время которой будет дана оценка действиям родителей и законных представителей по воспитанию ребенка. Кроме того, решается вопрос о постановке нарушителя на профилактический учет.

Собственнику байка, который передал управление транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения, грозит штраф в 30 тысяч рублей.

По информации полиции, с начала мотосезона на территории региона зарегистрировано 13 аварий с участием мототранспорта, в которых 14 человек получили травмы, шесть из пострадавших – дети.