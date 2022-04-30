Пункты вакцинации от коронавируса в Иркутской области будут работать в майские праздники

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что в регионе в майские праздники будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса – привиться здесь можно будет с 6 по 9 мая абсолютно бесплатно.

Кроме того, с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая организованы вакцинация и тестирование на ковид в поликлиниках.

Амбулаторную помощь 30 апреля, 2, 3, 7, 10 мая жители Иркутской области смогут получить с 9:00 до 15:00. Кабинеты неотложной помощи в праздники будут работать до 20 часов.

Медицинскую помощь в стационарах, в том числе неотложную и экстренную, в праздничные дни будут оказывать круглосуточно.