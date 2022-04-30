Как сегодня работает Медицинский центр помощи и спасения в Шелехове

Во многих регионах страны постепенно прекращают лечение больных коронавирусом в стационарах. В некоторых городах Сибири и на Урале единственными медучреждениями, где борьба с этой болезнью продолжается в ежедневном режиме, остаются Центры помощи и спасения, построенные Олегом Дерипаской. При этом коечный фонд заполнен полностью - вирус по-прежнему активен.

В 2022 году после вспышки пятой волны коронавируса в России заговорили о снижении заболеваемости. Согласно официальным данным сначала число госпитализированных значительно сократилось в центральной части страны. Затем позитивную динамику отметили и в регионах. Последовала отмена масочного режима, социальной дистанции и системы QR-кодов. А после, как следствие, в стационарах стали сокращать количество коек для больных коронавирусом. В некоторых муниципалитетах на сегодняшний день городские больницы и вовсе перестали заниматься лечением ковид-19. В Шелехове продолжается борьба с коронавирусом – здесь принимают пациентов практически со всей Иркутской области.

Анна Мельникова, заведующая Медицинским центром помощи и спасения в Шелехове:

- Очень положительно сказываются на выздоровлении пациентов комфортные условия современного медцентра. И медики с удовольствием работают. Но, к сожалению, ковид никуда не делся. Все также поступают пациенты, мы продолжаем их лечить и ставить на ноги. Конечно, хотелось бы, чтобы люди заботились о своем здоровье, по возможности продолжали ходить в масках, соблюдали социальную дистанцию и помнили о необходимости вакцинации и ревакцинации.

Тенденция закрытия «красных зон» в городских и краевых больницах уже коснулась не один регион. К счастью, никуда не делись госпиталя Олега Дерипаски, которые с конца 2020 года в круглосуточном режиме и помогают больным справиться с ковидом. Сейчас семь специализированных Центров помощи и спасения в Сибири и на Урале, оборудованных именно под эту задачу, по сути, являются основой региональной системы здравоохранения по эпидемиологической безопасности по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сохранением жизней пациентов с коронавирусом они занимаются вот уже второй год. Под наблюдением медиков сегодня находятся сотни людей. И чтобы не попасть в их число необходимо позаботиться о своём здоровье: пройти вакцинацию, если нет противопоказаний, по возможности носить маску в общественных местах, чаще мыть руки. Эти простые меры предосторожности помогут вам защитить себя и ваших близких от коварной болезни.