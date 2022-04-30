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Иркутск и Братск стали лидерами по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, лидерами по суточной заболеваемости на 30 апреля стали Иркутск и Братск, где выявлено 49 и 17 новых случаев соответственно, на третьем месте Иркутский район – 13.

Всего в регионе за минувший день заболели 120 человек, с начала пандемии – 291,7 тысячи. Выздоровели 156 людей, умерли от ковида и иных патологий по три человека.

В больницах области находится 441 человек – это значение за день выросло на шесть.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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