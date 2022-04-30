Стали известны победители Национальной технологической олимпиады по профилю ИИ

В Москве прошли финал и церемония награждения победителей и призёров совместного профиля «Искусственный интеллект» Академии искусственного интеллекта для школьников и Национальной технологической олимпиады. Соревнование проводится в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Sber AI.

Всего на олимпиаду зарегистрировалось более 7100 учеников 7‒11-х классов из 80 регионов России и 13 стран. В финал по итогам отборочных туров вышло 99 школьников из 30 регионов России и пяти стран: Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана и Киргизии.

На заключительном этапе участники решали предметные задачи по математике (разработчик — НИУ ВШЭ) и информатике (разработчик — МИФИ). Команды из двух человек разрабатывали алгоритм, позволяющий распознать рукописный текст в школьных тетрадях на русском и английском языках (разработчик задачи — Sber AI).

По итогам соревнований определены 17 призёров и семь победителей. Все они получат преимущества при поступлении в ведущие вузы страны, в том числе в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В правилах их приёма на 2022 год зафиксировано, что абитуриенты, показавшие высокие результаты на олимпиаде, получат по 100 баллов по профильному предмету при поступлении на ряд высокотехнологичных специальностей. Каждому победителю были вручены смарт-дисплеи SberPortal и экшен-камера SJCAM SJ4000, а призёры получили умные медиаколонки SberBox Time и фитнес-браслеты.

Пять команд, создавшие наилучшие алгоритмы распознавания рукописного текста, получили денежные сертификаты на образование номиналом от 250 000 до 650 000 рублей (общий призовой фонд — 4 млн рублей), ценные подарки и приглашение на стажировку в экосистеме Сбера по направлению «Машинное обучение». Также организаторы олимпиады вручили три спецноминации.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«С большим интересом следил за успехами финалистов олимпиады. Меня приятно удивили не только уровень подготовки ребят, но и их слаженная командная работа и взаимоподдержка. Убеждён, что большинство участников не утратит своего интереса к искусственному интеллекту и совершит ещё множество технологических прорывов. Победителям олимпиады мы предоставим возможность пройти в Сбере стажировку и будем рады, если они выберут банк и компании нашей экосистемы в качестве места будущей работы. Желаю всем участникам и финалистам соревнований сохранять настрой на постоянное совершенствование и профессиональный рост».

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«Благодарю всех участников за их увлечённость, энтузиазм и, самое главное, желание развиваться и развивать AI-технологии. Поздравляю победителей и финалистов и желаю им не останавливаться на достигнутом. Уверен, что результаты решения задачи олимпиады — распознавание рукописного текста в перспективе — смогут внести вклад в образовательный процесс. А наши участники станут специалистами, способными вывести на новый уровень AI-технологии в России».

Дмитрий Земцов, ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение»:

«Командные инженерные соревнования по профилю ʺИскусственный интеллектʺ Национальной технологической олимпиады прошли в третий раз. В 2021/2022 учебном году он стал вторым по популярности среди всех предложенных направлений. За три года на профиле сложилась практика приглашения победителей и призёров на стажировки в экосистеме Сбера, уже есть успешные случаи трудоустройства. Иными словами, ʺИскусственный интеллектʺ предлагает школьникам уникальную возможность не только поступить в вуз, но и начать свой профессиональный путь в одной из ведущих технологических компаний страны».

Профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады проводится с 2019/2020 учебного года. За три года в нём приняло участие 15 607 школьников. Национальная технологическая олимпиада — это всероссийские технологические игры для школьников 5‒11-х классов, студентов вузов и колледжей по широкому спектру современных направлений: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр. В 2021/2022 учебном году на НТО зарегистрировались более 120 000 школьников и студентов из 85 регионов России и зарубежных стран.