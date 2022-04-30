Границы всех населенных пунктов Центральной экологической зоны на Байкале установят до конца года

Границы всех населенных пунктов Центральной экологической зоны Байкальской природной территории установят до конца года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в границах ЦЭЗ БПТ расположено 77 населенных пунктов. Большая часть из них находится в Ольхонском районе. В настоящее время прорабатываются вопросы границ Онгуренского и Шара-Тоготского муниципальных образований данной территории. «В рамках заключенного с проектной организацией контракта идет подготовка изменений в генеральный план Шара-Тоготского сельского поселения и документов для проведения в мае-июне 2022 года процедуры публичных слушаний по проекту генплана. Вопросы по Онгуренскому муниципальному образованию местные депутаты обсудят с жителями до 15 мая», – говорится в сообщении.

После того, как депутаты обсудят с жителями все вопросы, связанные с установлением границ Онгуренского МО, будет принят генплан.