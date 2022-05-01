Почти 28 млн рублей выделят в 2022 году на развитие детских лагерей Иркутской области

Правительство Иркутской области в 2022 году выделит 27,7 млн рублей детским лагерям региона на укрепление материально-технической базы, сообщает пресс-служба кабмина Приангарья.

Деньги направят 13 муниципальным детским лагерям Иркутской области, расположенным в городах Черемхово, Ангарск и Усолье-Сибирское, а также Баяндаевском, Заларинском, Качугском, Эхирит-Булагатском и Нукутском районах.

На выделенные средства организации проведут реконструкцию и текущие ремонты, приобретут технологическое, пищевое, медицинское и противопожарное оборудование, спортивный инвентарь, аудио- и видеотехнику, мебель, постельные принадлежности.

Всего с 2012 по 2022 годы на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей власти Приангарья направили свыше 492,3 млн рублей.