IKEA рассказала, до какого числа продлено закрытие магазинов компании в России

Профсоюз IKEA рассказал, что закрытие магазинов компании в России продлено до 31 августа в связи с невозможностью в ближайшее время наладить бесперебойные поставки для полноценного функционирования торговой деятельности.

Будут сохранены все рабочие места, зарплату планируется выплачивать в полном объеме, сотрудникам будут обеспечены полное медстрахование и страхование жизни, предусмотрена пенсионная корпоративная программа.

«И самое главное – IKEA не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия. В случае налаживания бесперебойной логистики двери для посетителей будут открыты до установленной даты приостановки продаж», – рассказали в профсоюзе.