Хуснуллин: В последние две недели в РФ идет снижение объемов ипотеки

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин накануне дал РБК интервью, в котором рассказал о текущем положении дел в стране. В частности, про ипотеку, объемы которой в последние две недели, по его словам, идут на спад.

«К сожалению, последние две недели идет снижение объемов ипотеки. Это, видимо, было связано с тем, что сначала пошел сильный рост, ранее выданные заявки обеспечивали. Потом какое-то время банки не принимали заявки до выхода решений по ипотеке, что с господдержкой. Есть инерционность от момента принятия до выдачи. Если не вырастем, пойдем в правительство с дополнительными предложениями. У нас есть целевая задача – 2,5 трлн руб. через ипотеку проинвестировать в жилищное строительство. Поэтому, если будет что-то не получаться, будем предлагать новые программы», – рассказал Хуснуллин.

Напомним, 25 апреля президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 9% и продлить ее до конца 2022 года.