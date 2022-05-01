Населенный пункт, СНТ, завод и автоцентр спасли от огня пожарные в Иркутской области

Пожарные и добровольцы спасли от огня поселок Парфеновка, садоводство «Прибрежный», а также несколько объектов в Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение о пожаре в ведомство поступило 1 мая в 12:07 – на большой территории горела сухая трава в районе улицы Челябинской. «Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит сухая растительность на площади более 10 гектаров и существует серьезная угроза перехода огня на населенный пункт Парфеновка, садоводство, завод по производству бетона, находящиеся неподалеку две автозаправочные станции и автоцентр. Потребовалось подкрепление сил и средств», – рассказали в МЧС.

Спасатели и добровольцы боролись с огнем несколько часов. Сложность работы заключалась в том, что постоянно менялось направление порывистого ветра, горящая территория была завалена мусором, а болотистая местность не позволяла пожарной технике подойти близко к кромке огня. Тушить приходилось ранцевыми огнетушителями.

В 18:23 пожар удалось локализовать на общей площади 20 гектаров. Пожарные продолжают ликвидировать отдельные очаги горящей травы.