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Куйтунский район стал одним из лидеров по суточной заболеваемости ковидом в Принагрье

Региональный оперштаб опубликовал актуальные на 1 мая данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, лидерами по суточной заболеваемости стали Иркутск, Иркутский и Куйтунский районы, где выявлено 47, 17 и 15 новых случаев соответственно.

Всего в регионе за день заболели 140 человек, выздоровел – 121 человек. Число госпитализированных увеличилось на 10, до 451. Умерли непосредственно от ковида четыре человека.

С начала пандемии, по официальной статистике, в Иркутской области коронавирусом заразились 291,9 тысячи людей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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