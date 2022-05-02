Двое иркутян украли рельсы и пытались скрыться с ними на иномарке

Полиция задержала 32-летнего и 35-летнего мужчин по подозрению в краже нескольких рельсов в Иркутске, а также при попытке скрыться с ними на автомобиле Toyota, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

О случившемся в полицию сообщил очевидец, который заметил, наблюдая в бинокль из окна своей квартиры, как неизвестные на площадке возле одного из административных зданий крадут металл. Заявитель по сотовому телефону описал приметы подозреваемых и машины, на которой они передвигались, после чего на место происшествия отправились правоохранители.

После того как полицейские обнаружили и остановили подходящую под описание машину, злоумышленники попытались скрыться. Патрульный экипаж, включив специальный звуковой сигнал и проблесковые маяки, начал преследовать увеличивающий скорость седан. Игнорируя требования полицейских остановиться и не соблюдая правила дорожного движения, нарушители пыталась уйти, но им это не удалось – преступников задержали.

Разные виды металла и рельсы изъяты, машина задержана. В отношении водителя и пассажира составлено несколько административных материалов. «Процессуальное решение по данному факту будет принято после определения суммы ущерба», – отметили правоохранители.