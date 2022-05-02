Трое рыбаков провалились под лед Байкала на квадроцикле

Вечером 1 мая трое рыбаков провалились на квадроцикле под лед озера Байкал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасателям о произошедшем сообщили сами участники инцидента, после чего сотрудники ведомства выдвинулись на место случившегося на «Хивусе». «Выяснилось, что компания выехала на лед на квадроцикле, но в какой-то момент техника провалилась передники колесами под лед. В течение нескольких часов рыбаки пытались самостоятельно вытащить квадроцикл, но у них не получилось», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС доставили и мужчин, и квадроцикл на берег.