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Экспорт Газпрома сократился почти на 27%. Что это значит?

Поставки Газпрома в страны дальнего зарубежья с января по апрель 2022 г. сократились на 26,9%  до 50,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.



– Сокращение поставок может быть обусловлено, в том числе, высокой базой 2021 г., когда из-за аномально холодной погоды в северном полушарии резко возрос спрос на газ для целей отопления. В то же время импорт СПГ в первые месяцы 2021 г. также был ощутимо меньше, – отмечают эксперты БКС.

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Газпром сообщает, что на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены всего на 6,9 млрд куб. м. Для выхода на целевой уровень заполненности 90% европейским компаниям предстоит закачать в хранилища еще 56 млрд куб. м. Это серьезный вызов, поскольку Европе придется конкурировать за газ с азиатскими потребителями. При этом каждый день на счету, ведь максимальный суточный объем закачки газа в хранилища ограничен технологическими возможностями.

– Это говорит о том, что цены на газ, вероятно, останутся высокими на протяжении всего 2022 г. Это позволит Газпрому компенсировать сокращение экспорта за счет высокой цены реализации и показать сильные финансовые результаты. По итогам 2021 г. компания поставила рекорд, заработав для акционеров 2,1 трлн руб. В 2022 г. рекорд может быть обновлен, – резюмируют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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