Парк Комсомольский в Иркутске лидирует по итогам 2 недель голосования за объекты благоустройства

Комсомольский парк лидирует по итогам двух недель голосования за территории, которые планируют благоустроить в Иркутске в 2023 году, по данным на 2 мая за него проголосовали 2894 человека, сообщает пресс-служба мэрии.

«Среди шести территорий, представленных на выбор в этом году, наибольшее количество голосов также набрали спорт-парк на берегу реки Ушаковки и территория дендропарка в Академгородке, включая сквер «Прогресс», где благоустройство началось в 2021 году. По итогам двух недель голосования спорт-парк поддержали 2680 иркутян. Дендропарк на третьем месте по количеству голосов, за него проголосовали 2553 человека», – говорится в сообщении.

На четвертом месте в голосовании сейчас парк «Патриот» на Ширямова (1892 голоса), на пятом – сквер в микрорайоне «Приморский» (1695 голосов). Меньше всего поддержки иркутян на этот момент получила территория на пересечении улиц Генерала Доватора и Воровского (484 голоса).

Голосование продлится до 30 мая на платформе 38.gorodsreda.ru. Там же можно увидеть дизайн-проекты. У каждого жителя города есть возможность выбрать одну из шести предложенных территорий. Проголосовать могут граждане старше 14 лет.