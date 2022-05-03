Власти РФ заявили об отсутствии мер поддержки для коммерческой недвижимости

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин накануне дал РБК интервью. В беседе с корреспондентом издания, в частности, речь шла о коммерческой недвижимости, для которой, по словам представителя власти, в настоящее время отсутствуют меры поддержки.

«У меня большие беспокойства вызывает финансирование коммерческой недвижимости. Вот это меня сильно беспокоит. Это сегмент, по которому у нас пока решений нет, а на самом деле это очень большой сегмент. Если посмотреть анализ за прошлый год, то в стране введено 153 млн кв. м недвижимости, из которых более 50 млн кв. м – коммерческая, и она пока никакими мерами поддержки не охвачена. Это офисы, торговля, заводы, склады. На всякий случай – это 3 трлн руб. выручки в год», – заявил Хуснуллин.

Он также добавил, что правительство понимает необходимость в мерах поддержки данного сегмента, более того, они уже готовятся. Например, планируется субсидирование ставок по инвестиционным кредитам. «У нас в правительстве уже на высоком уровне подготовлен этот вопрос», – резюмировал зампред.