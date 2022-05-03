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Населенный пункт спасли от пожара в Приангарье – огонь обнаружили за 1 км от него

Сотрудники лесопожарной службы спасли от пожара деревню Нижнечиркина Зиминского района – огонь был найден менее чем за 1 км от нее, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возгорание обнаружили ночью 3 мая, пожар начался на землях муниципального значения, частично пламя перешло на земли лесного фонда. Пожар локализовали на площади 46 га к 06:00, ликвидировали – к 08:00. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимали участие 17 человек и пять машин.

По информации главы Приангарья Игоря Кобзева, в деревне Нижнечиркина проживают 59 человек, в том числе 17 детей. Причину возгорания выясняют специалисты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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