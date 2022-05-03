Предприниматель Олег Дерипаска за год потерял более половины состояния – Forbes

Председатель попечительского совета фонда «Вольное дело», миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска за год потерял более половины своего состояния, следует из данных финансово-экономического издания Forbes.

На 2022 год его состояние оценивается в $1,7 млрд, оно сократилось за год на $2,1 млрд. В 2021-ом цифра равнялась $3,8 млрд. В настоящее время Дерипаска занимает 50-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров, куда в общей сложности в текущем году вошли 88 человек.

Олег Дерипаска возглавлял Саяногорский алюминиевый завод, положивший начало его бизнес-империи. Является сооснователем одной из крупнейших частных алюминиевых компаний в России «Русал», заводы которой расположены в том числе в Иркутской области. Сейчас бизнесмену принадлежат активы En+ , группы ГАЗ, «Ингосстраха».