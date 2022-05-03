«Аэрофлот» с 6 мая возобновит регулярные рейсы в Турцию

Авиакомпания «Аэрофлот» c 6 мая возобновит регулярные рейсы из Москвы в Анталью и Стамбул, следует из данных на сайте перевозчика.

Полеты в эти турецкие города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Из Москвы в Анталью транспорт будет отправляться в 07:20 и 12:10, в Стамбул – в 08:50 и 19:30 по местному времени.

В настоящее время практически все билеты на ближайшие рейсы выкуплены. Стоимость на полеты эконом-классом по маршруту Москва – Анталья – от 14 тысяч рублей, Москва – Стамбул – от 19 тысяч.