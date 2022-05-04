Новости

Частные НПЗ Китая увеличили закупки российской нефти – Financial Times

Производители опасаются попадания государственных трейдеров под вторичные санкции, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание.

Читайте также:

Россия сократила добычу нефти в апреле почти на 9%
29 апреля 2022
NYT: Евросоюз планирует поэтапный отказ от российской нефти
15 апреля 2022

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае в увеличили закупки российской нефти, которая продается с «большими скидками». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

По данным газеты, увеличения закупок нефти частными НПС связано с отказом государственных трейдеров реализовывать квоты из-за опасения вторичных санкций. В связи с этим они передают квоты частным компаниям, уточняет FT.

Как рассказал изданию представитель одного из НПЗ в Шаньдуне (провинция на востоке Китая – РБК), с момента начала конфликта на Украине он не сообщал публично о сделках с российскими поставщиками, чтобы не привлекать внимания и не попасть под санкции США. При этом, по его словам, завод взял на себя часть квот на закупку российской нефти у государственных трейдеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Почему падает нефть":
Все материалы сюжета (35)


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека
Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной и повысило лимит
Хуснуллин: В последние две недели в РФ идет снижение объемов выдачи ипотеки
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 13,9%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании