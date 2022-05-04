Больше всего денег для счастья нужно в Москве, Владивостоке и Ростове-на-Дону

За 5 месяцев счастье подорожало почти на 7%.

Сегодня для счастья россиянам денег нужно больше, чем когда-либо – в среднем 190 тыс. руб. в месяц, в ноябре прошлого года достаточно было 178 тыс. Самое дорогое счастье – в Москве, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Красноярске. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно 190 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы – у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. (255 тыс. руб.). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 тыс. против 166 тыс. руб.).

По сравнению с ноябрем 2021 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, «цена» счастья выросла в среднем на 12 тыс. руб. (+7%).

Самые большие финансовые аппетиты – у жителей Москвы: в столице для счастья нужно в среднем 230 тыс. руб. На втором месте – Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем – Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.), а замыкают пятерку мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (195 тыс. и 192 тыс. руб. соответственно). Самые скромные денежные аппетиты – у населения Оренбурга (140 тыс. руб.), Рязани (145 тыс. руб.), Липецка, Астрахани (по 150 тыс. руб.) и Кирова (155 тыс. руб.).

При этом за последние 5 месяцев больше всего выросли ожидания респондентов из Тюмени (на 10%, с 172 до 190 тыс. руб.), Новокузнецка (на 9%, со 165 до 180 тыс. руб.), а также Перми и Кирова (по 8%).