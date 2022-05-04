РНКБ порекомендовали не выплачивать дивиденды за 2021 год

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

«Минфину России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров, а также при формировании позиции акционера – Российского национального коммерческого банка – не предусматривать выплату дивидендов по итогам 2021 года в целях увеличения собственного капитала», – говорится в документе.

Российский национальный коммерческий банк в 2014 году стал первым российским банком республики Крым. Единственным акционером банка является государство. На обслуживании организации находятся более 2,2 млн физических лиц и 85 тыс. корпоративных клиентов.