Новости

РНКБ порекомендовали не выплачивать дивиденды за 2021 год

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

«Минфину России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров, а также при формировании позиции акционера – Российского национального коммерческого банка – не предусматривать выплату дивидендов по итогам 2021 года в целях увеличения собственного капитала», – говорится в документе.

Российский национальный коммерческий банк в 2014 году стал первым российским банком республики Крым. Единственным акционером банка является государство. На обслуживании организации находятся более 2,2 млн физических лиц и 85 тыс. корпоративных клиентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека
Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной и повысило лимит
Хуснуллин: В последние две недели в РФ идет снижение объемов выдачи ипотеки
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 13,9%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании