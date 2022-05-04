С задержками зарплаты столкнулись в этом году 18% работников из Иркутской области

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), сталкивались ли иркутяне с задержкой заработной платы в последнее время.

82% иркутян сообщили, что в 2022 году их работодатели ни разу не задержали выплату заработной платы. Остальные 18% сталкивались с этим: 12% – в январе, 3% – в феврале, 3% - в марте.

Россияне в целом также в основном не сталкивались с нарушениями сроков выдачи зарплаты в нынешнем году – 84% из опрошенных подтвердили этот факт. Среди оставшихся 16% позже положенного срока получили зарплату 5,1% – в январе, 5,7% – в феврале, 5,6% – в марте.

Среди регионов России чаще всего зарплату задерживали работникам из Ставропольского края (об этом рассказали 23% опрошенных жителей региона), из Республики Башкортостан (22%), а также из Белгородской области, Краснодарского края и Ростовской области (по 21%). Реже всего с задержкой зарплаты в первом квартале 2022 года сталкивались жители Ульяновской и Саратовской областей (всего по 7%), а также жители Удмуртской Республики, Калужской области и Приморского края (по 8%). Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга с подобной проблемой столкнулись по 17% опрошенных.

В некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше среднего по стране. Так, в «Искусстве, развлечениях, масс-медиа» с несвоевременными выплатами столкнулись 31%, в «Туризме, гостиницах, ресторанах» – 29%, в «Строительстве, недвижимости» – 28%. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья (всего по 6%).