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Всего 12,5%: Азиатско-Тихоокеанский банк снизил ставку по кредиту наличными

С 29 апреля 2022 года АТБ улучшил условия кредитования, снизив сразу на несколько пунктов процентную ставку по тарифному плану «Кредит наличными».

Теперь взять кредит можно на более привлекательных условиях. Сумма кредита – от 30 тысяч до 3 миллионов рублей. Срок кредитования может составлять от 1 года до 5 лет. Кредит предоставляется без залога и поручительства.

«Начинается самый теплый, летний и активный сезон планирования: отпуск, путешествия, ремонт, переезд и многое другое. Тарифный план “Кредит наличными” от АТБ станет отличным помощником для решения большинства этих задач. За счет низкой процентной ставки и продолжительного срока кредитования заемщики смогут самостоятельно определить свой ежемесячный платеж, который будет комфортен для их семейного бюджета», – прокомментировал директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов АТБ Сергей Конев.

Оформить кредит можно только по паспорту. Ознакомиться с условиями «Кредита наличными», рассчитать ежемесячный платеж или оставить заявку можно на сайте банка, в интернет-банке и мобильном приложении АТБ Мобайл New. Для оформления кредита необходимо обратиться в любой удобный офис Азиатско-Тихоокеанского банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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