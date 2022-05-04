Альфа-Банк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса

Альфа-Банк в третий раз за месяц снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ. В среднем, по сравнению с мартом снижение составило более 10%.

Условия улучшились по всем видам кредитов. Подробности здесь.

По действующим кредитным линиям и овердрафтам ставки новых траншей изменятся автоматически, клиенту ничего делать не нужно.

«Пока другие говорят, мы делаем. Альфа-Банк активно кредитует предпринимателей: не только ставки, но и объемы выдачи у нас практически вернулись к значениям начала года», — подчеркнул директор малого и микробизнеса Альфа–Банка Денис Осин.

Чтобы получить хорошую ставку в Альфе, нужно оставить заявку на сайте или в интернет-банке. А клиентам банка доступны предодобренные кредиты.