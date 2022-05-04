Как работают офисы Альфа-Банка с 30 апреля по 10 мая

Офисы Альфа-Банка работают в шаговой доступности, представители доставляют карты и кредиты наличными домой, но главное — всё можно сделать в приложении или Альфа-Онлайн.

Вот как работают офисы:

30 апреля – открыты только офисы, которые работают 6,7 дней в неделю, график работы на час короче.

1 мая — нерабочий праздничный день.

2 мая — в Москве офисы «Алтуфьево», «Третьяковский», «Беляево», «Крылатское», «Алексеевский», «Кузьминки», «Бульвар Дмитрия Донского», «Балтийский», «Речной Вокзал», «Митино» и «Новогиреево» работают в стандартном режиме.

3 мая — в Москве офисы «Проспект Вернадского», «Бабушкинская», «Тверская», «Хорошевский» и «Воротынский» работают в стандартном режиме.

4-7 мая — все офисы, включая А-Клуб, работают как обычно.

8 мая — открыты только офисы, которые работают 7 дней в неделю, график работы на час короче.

9 мая — нерабочий праздничный день.

10 мая — в Москве офисы «Щукинский», «Сокольники», «Шуваловский», «Кузнецкий Мост» и «Домодедовский» работают как обычно.

С 11 мая все офисы работают как обычно — график работы отделения в вашем городе можно проверить в мобильном приложении или на сайте.