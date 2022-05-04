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Как работает банк «Открытие» в майские праздники 2022

Банк «Открытие» установил особый режим работы офисов банка  в предпраздничные и праздничные майские дни с 29 апреля по 10 мая 2022 г.

В предпраздничные дни — 29 и 30 апреля — офисы банка «Открытие» будут работать в сокращенном на один час режиме.

В праздничные дни 1-2 мая (Праздник Весны и Труда) и 8-10 мая (День Победы) офисы банка «Открытие» работать не будут.

3 и 7 мая частных клиентов будут обслуживать офисы банка, работающие по субботам. Уточнить их режим работы можно в разделе Офисы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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