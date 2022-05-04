Объем заготовки древесины в Иркутской области снизился на 11%

В целом по стране, снижение в первом квартале 2022 года составило 2,4% – до 68,9 млн куб. м., сообщает РБК.

Самый большой спад 34% зафиксирован в Ленинградской области, в Иркутской области снижение составило 11,5%.

«Уровень снижения заготовки в пределах нормы для начала года, динамика стабильная», – прокомментировал директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.

За последние пять лет снижение вырубки в первом квартале наблюдалось только в 2019 году, и то незначительное – менее 1%, с 68,9 млн до 68,3 млн куб. м. А в январе-марте 2021 году, наоборот, был рост вырубки на 3,4%, до 70,7 млн куб. м. Таким образом, в начале 2022 года произошло не падение, а возвращение к стандартным показателям на фоне скачка прошлого года, говорит представитель «Рослесинфорга».

В Ленобласти снизили выпуск фанерные заводы и лесопильные компании, продукция которых шла на экспорт преимущественно в европейские страны, уточнил представитель «Рослесинфорга». В марте 2022 года Минпромторг ввел временный запрет на продажу сырья для фанеры в Европу и США в ответ на санкции западных стран в отношении России после начала военной спецоперации на Украине. Кроме того, лесозаготовители вырубили деревья на выделенных участках и теперь должны освоить новые, сообщил собеседник РБК.

Снижение заготовки леса в Иркутской области может быть следствием запрета на вывоз необработанной древесины, который действует в России с 1 января 2022 года, считает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Предприятия не смогли быстро переработать весь объем леса, который раньше шел на экспорт в виде кругляка, считает он.