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Банк «Союз» в мае начисляет повышенные бонусыв категории «Железнодорожные билеты»

Банк «Союз» сообщил, что в мае 2021 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Железнодорожные билеты».

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

по премиальной карте «World Black Edition»:  

  • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:  

  • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

по зарплатной карте: 

  • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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