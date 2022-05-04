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Пресс-служба Дальневосточного банка – в ТОП-35 самых активных в I квартале 2022 года

Пресс-служба Дальневосточного банка в I квартале текущего года вошла в ТОП-35 самых активных. Рейтинг рассчитан на основе  частоты появления публикаций на сайте кредитной организации.

Дальневосточный банк  - один из ведущих региональных банков  Дальнего Востока и Восточной Сибири - по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes. За 32 года своей работы на финансовом рынке  Дальневосточный банк приобрел репутацию надежного партнера, верного деловым обязательствам, который обеспечивает своим клиентам полный спектр  финансовых услуг, высокотехнологичный сервис и современные банковские продукты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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