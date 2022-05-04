Дальневосточный банк обсудил с импортерами и экспортерами Красноярска актуальные вопросы ВЭД

АО «Дальневосточный банк» совместно с Центром поддержки экспорта Краевого фонда Центра «Мой бизнес» и региональным отделением Русско-Азиатского Союза Промышленников и Предпринимателей (РАСПП) по Красноярскому краю, Республике Хакасия, Республике Тыва провел для компаний МСП Красноярского края бизнес-семинар «Актуальные инструменты для эффективного ведения ВЭД в текущих условиях».

В ходе мероприятия были освещены основные меры поддержки бизнеса: Дальневосточный банк представил льготные программы кредитования, кредитные каникулы, удобные и выгодные пакеты по рассчетно-кассовому обслуживанию. Представители Центра «Мой Бизнес» и РАСПП рассказали о возможностях институтов развития для помощи компаниям в устойчивом ведении бизнеса. Руководитель исследовательско-консалтинговой группы «Драккара» подробно осветил изменения в законодательстве для МСП, приведя в пример конкретные бизнес-кейсы.

Кроме того, представители банка и бизнеса обсудили особенности текущего ведения ВЭД и возможностей, которые Дальневосточный банк готов предоставить своим клиентам для эффективной и бесперебойной работы. Так, банк предлагает компаниям широкий спектр валют для прямых расчетов - доллар США, евро, японская йена, китайский юань, южнокорейская вона. Клиенты могут работать с иностранными контрагентами напрямую в их национальных валютах без дополнительных расходов на конвертацию. Партнерские отношения с банками-корреспондентами в США, ЕС, Японии, Республике Корея, КНР обеспечивают не только выгодное, но и быстрое, и легкое осуществление расчетов с контрагентами из разных стран.

Не менее актуальный вопрос, затронутый на семинаре - изменения в валютном законодательстве, о которых рассказали сотрудники Дальневосточного банка, подчеркнув важность их соблюдений для минимизации рисков при проведении валютных операций.