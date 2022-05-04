Примсоцбанк подключился к новому сервису бесконтактной оплаты – «СБПэй»

Примсоцбанк подключился к сервису «СБПэй» для безналичной оплаты покупок без использования пластиковой карты.«СБПэй» — мобильное приложение для оплаты товаров и услуг c поддержкой различных способов оплаты по QR-коду.
Для оплаты клиенту необходимо отсканировать из мобильного приложения «СБПэй» специальный QR-код на кассе или на сайте ТСП и подтвердить платёж. Программа абсолютно безопасна: в ней не используются данные банковских карт — все расчеты производятся с банковского счета пользователя.
Инструкция по подключению счета к сервису СБПэй:
1. Войдите в мобильное приложение СБПэй;
2. Выбрать в разделе «Все банки» или «Ваши банки» свой банк;
3. Нажать «ОК» для перехода в МП Банка;
4. В открывшемся окне выбрать счет для списания средств, нажать подключить и ввести код подтверждения;
5. При получении сообщения о регистрации счета нажать на кнопку «Ок»;
6. Ввести в открывшемся окне номер телефона и номер счета, нажать продолжить;
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7. Ввести код из СМС;
Или:
1. Войдите в мобильное приложение СБПэй;
2. Выбрать в разделе «Все банки» или «Ваши банки» свой банк;
3. Нажать «Отменить» для ввода реквизитов в ручную;
4. В открывшемся окне ввести номер телефона и номер счета, нажать продолжить;
5. Ввести код из СМС.
Напомним, также клиентам Примсоцбанка, которые пользуются смартфонами на базе ОС Android, доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы "Мир".
Узнать подробнее о продуктах и услугах Примсоцбанка вы можете на официальном сайте и в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.