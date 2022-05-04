Примсоцбанк подключился к новому сервису бесконтактной оплаты – «СБПэй»

Примсоцбанк подключился к сервису «СБПэй» для безналичной оплаты покупок без использования пластиковой карты.«СБПэй» — мобильное приложение для оплаты товаров и услуг c поддержкой различных способов оплаты по QR-коду.



Для оплаты клиенту необходимо отсканировать из мобильного приложения «СБПэй» специальный QR-код на кассе или на сайте ТСП и подтвердить платёж. Программа абсолютно безопасна: в ней не используются данные банковских карт — все расчеты производятся с банковского счета пользователя.



Инструкция по подключению счета к сервису СБПэй:



1. Войдите в мобильное приложение СБПэй;

2. Выбрать в разделе «Все банки» или «Ваши банки» свой банк;

3. Нажать «ОК» для перехода в МП Банка;

4. В открывшемся окне выбрать счет для списания средств, нажать подключить и ввести код подтверждения;

5. При получении сообщения о регистрации счета нажать на кнопку «Ок»;

6. Ввести в открывшемся окне номер телефона и номер счета, нажать продолжить;

7. Ввести код из СМС;Или:1. Войдите в мобильное приложение СБПэй;2. Выбрать в разделе «Все банки» или «Ваши банки» свой банк;3. Нажать «Отменить» для ввода реквизитов в ручную;4. В открывшемся окне ввести номер телефона и номер счета, нажать продолжить;5. Ввести код из СМС.Напомним, также клиентам Примсоцбанка, которые пользуются смартфонами на базе ОС Android, доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы "Мир".Узнать подробнее о продуктах и услугах Примсоцбанка вы можете на официальном сайте и в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.